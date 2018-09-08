أعلنت الخارجية الإيرانية مساء الجمعة عن استدعاء السفير العراقي بطهران لتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة بشأن ما تعرضت له القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة جنوب العراق.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه تم استدعاء السفير للتعبير عن الاحتجاج على تقاعس القوات الأمنية العراقية في حماية مبنى القنصلية العامة الإيرانية في البصرة.

ودعت طهران السلطات العراقية في رسالة احتجاجها إلى تحديد هويات المسؤولين عن الاعتداء على القنصلية ومحاسبتهم.

وفي وقت سابق دانت الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداء على قنصليتها في البصرة، حيث وصفه بهرام قاسمي بعمل “همجي ووحشي ومناف للأخلاق”، مشيرا إلى أن مسؤولية أي إهمال وتهاون أمني تقع على عاتق الحكومة العراقية.

المصدر: وكالات