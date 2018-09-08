دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة وزير العدل جيف سيشنز الى التحقيق في المقالة غير الموقعة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، وقالت بأنها لمسؤول كبير في الادارة ندد بشكل فاضح بطريقة حكم ترامب.

وقال ترامب في تصريح صحافي على متن الطائرة الرئاسية “اير فورس وان”، “أقول أن على جيف ان يحقق” لمعرفة “من هو كاتب هذه المقالة، لأنني أعتقد بالفعل أن المسألة تتعلق بالأمن القومي”.

وكان ترامب دعا الى كشف “الجبان” كاتب المقال. وأضاف انه باسم الأمن القومي، على الصحيفة أن تكشف “فورا” عن كاتب المقال.

وتحت عنوان “انا جزء من المقاومة داخل ادارة ترامب”، كتب احد اعضاء الادارة في المقال كيف يعمل جاهدا مع آخرين للتصدي من الداخل “لأسوأ شطحات” رئيس يتمتع بقدرات قيادية “وضيعة” و”متهورة” و”غير فعالة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية