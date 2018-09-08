قالت منظمة العفو الدولية إن نقل السلطات المغربية مهاجرين غير شرعيين من شمال المملكة الى مناطق جنوبية “تعتبر قاسية وغير قانونية”، وتتم “دون اتباع الإجراءات القانونية”.

وأطلقت السلطات الأسبوع الماضي عملية لنقل مهاجرين نحو الجنوب في سياق جهود “محاربة مافيات الاتجار بالبشر”، ذلك في أعقاب محاولة وصفتها السلطات بأنها “عنيفة” قام بها مهاجرون لاختراق السياج الحدودي لجيب سبتة الاسباني شمال المغرب، في 22 آب/أغسطس.

وأكدت الحكومة أن عمليات ترحيل المهاجرين “جرت في احترام تام للضوابط القانونية”، وأنها ترمي إلى ضمان “سلامة” المهاجرين وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة.

واعتبرت المنظمة ان هذه العملية بدأت منذ نهاية يوليو/تموز من خلال “مداهمات كبيرة”، قامت بها قوات الأمن بعدة مدن في المناطق الشمالية المجاورة للحدود الاسبانية. وقدر بيان للمنظة عدد المشمولين بها نحو خمسة الاف شخص، نقلا عن معطيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن السلطات “أرغمت” مهاجرين وطالبي لجوء على ركوب حافلات “مكبلين بالأصفاد”، ليهجروا “قسرا إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية، أو في المناطق النائية الجنوبية”.

ودعت العفو الدولية اسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى “إعادة تركيز تعاونهما مع المغرب، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان”، متسائلة عما إذا كانت عمليات الترحيل تتم في ظل “تواطؤ اسباني”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية