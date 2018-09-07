رسائل كثيرة وبليغة تبثها سورية مع افتتاح معرض دمشق الدولي في دورته الـ “60” ومشهد الحشود الغفيرة من المشاركين والزوار وأرتال السيارات على طول طريق مطار دمشق الدولي مع الساعات الأولى لفتح الباب أمام الزوار.. إحدى هذه الرسائل تؤكد أن سورية تتعافى وتنجح بتضميد جراحها بمقدار براعتها واقتدارها في محاربة الإرهاب.

أعداد كبيرة من السوريين توافدت اليوم (الجمعة) إلى أرض مدينة المعارض لحضور فعاليات المعرض الذي افتتح يوم أمس رسميا بمشاركة “48” دولة عربية وأجنبية وعدد كبير من الشركات والفعاليات التجارية والصناعية.

ويستمر المعرض حتى الخامس عشر من الشهر الجاري ويتضمن ندوات ومحاضرات اقتصادية ومعارض تخصصية مثل الزهور والكتاب والباسل للإبداع والاختراع إلى جانب عدد من الأنشطة التسويقية والعروض الترويجية من قبل المشاركين في مختلف القطاعات.

المصدر: وكالة سانا