كشفت وحدة القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الجمعة، عن مصرع وإصابة العشرات من قوى العدوان بعمليات قنص طالتهم في مختلف الجبهات.

وأفاد مصدر في وحدة القناصة عن مصرع وإصابة أكثر من 79 مسلحاً بعمليات قنص في مختلف الجبهات خلال اليومين الماضيين.

وكانت وحدة القناصة أعلنت أمس الأول مصرع عشرات المرتزقة بينهم سعوديون بعمليات قنص خلال الأيام الماضية.

يذكر أن وحدة القناصة كثفت من عمليات القنص خلال الأيام الماضية، حيث استهدفت العشرات من الجنود السعوديين والمرتزقة ومنافقي العدوان في جبهات الحدود والداخل.

المصدر: المسيرة