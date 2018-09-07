اصدر الحشد الشعبي بيانا بشأن حرق مقره في البصرة واحتجاز جرحاه في مستشفى جعفر الطيار وجاء فيه “تعرض قبل قليل مقر هيئة الحشد الشعبي الى اعتداء قام به مجموعة من الملثمين انتهى بحرق المقر بالكامل وتخريب كل ممتلكاته”.

واضاف “نؤكد ان التزام القوة المكلفة بحماية المقر بتوجهيات قيادة الحشد بعدم اعتراض اي جهة كانت في الاحداث التي تشهدها مدينة البصرة مكن هؤلاء المجهولون من الولوج الى المقر وتنفيذ ما جاءوا من أجله”.

وبعد حرق مقر الهيئة توجه هؤلاء الملثمون الى مقر مستشفى جعفر الطيار حيث يرقد جرحى ومعاقو الحشد الشعبي، حيث قاموا ايضا بتخريب المبنى والاعتداء بالضرب على الراقدين هناك الذين كانوا في الامس درعا حصينا امام اعداء العراق واضطرتهم معارك الحق للبقاء في المستشفى”.

واردف البيان “كما قام الملثمون بعد احتجاز المرضى والمعاقين وتعنيفهم بسرقة الاجهزة الطبية التي تقدم الخدمات مجانا لجرحى الحشد الشعبي والشرطة والجيش العراقي على حد سواء ، في حين ما يزال لغاية هذه اللحظة مصير بعض الجرحى والكادر الطبي الأجنبي الذي يعالج الجرحى مجهولا” .

المصدر: موقع الحشد الشعبي