الامام الخامنئي: بالتأكيد لن يصل السعوديون إلى نتيجة في اليمن ولن يتمكنوا من إجبار الشعب اليمني المقاوم على الركوع – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 7 2018 - 23:45
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الإمام السيد علي الخامنئي: الاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا يشعر بالقلق من تقارب الدول الاسلامية وتبلور قوة اسلامية
الامام السيد علي الخامنئي خلال استقباله بوتين: الامريكيون فشلوا في سوريا ولم يحققوا أهدافهم
الامام الخامنئي: على ايران وتركيا زيادة التعاون والتنسيق بينهما بالمجالات السياسية والاقتصادية
الامام الخامنئي: العقوبات الامريكية على ايران وروسيا وتركيا نقطة مشتركة قوية للتعاون بين الدول الثلاث
البيان الختامي لقمة ايران الثلاثية بين رؤساء ايران وتركيا وروسيا: التنسيق كان جيّدا حول سوريا
البيان الختامي للقمة الثلاثية: روسيا وتركيا وايران اتفقت على النظر في امكانية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: يجب ان نميّز بين الارهابيين والمدنيين في إدلب
الشيخ روحاني: شرق الفرات هو المرحلة التي تلي ادلب حيث تتواجد قوات أمريكية بشكل غير شرعي ويجب عليها الانسحاب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نسعى الى تأمين الخروج الآمن للمدنيين من ادلب
بوتين: آمل ان نتمكن من التوصل الى اتفاقات بشأن ادلب ولكن باستثناء الجماعات الارهابية التي عليها تسليم اسلحتها
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: نسعى الى عدم حصول كارثة انسانية في ادلب ويجب التوصل الى حل يتناسب ومسار استانة
اردوغان: أي حل عسكري في ادلب قد يتسبب في انهيار الحل السياسي في سوريا
الخارجية السورية تعبر عن تضامنها مع موسكو بوجه الحملة البريطانية المضللة بشأن استخدام مزعوم لمواد كيميائية من قبل روسيا
شهيد و200 جريح جراء اطلاق جنود الاحتلال الصهيوني الرصاص الحي وقنابل الغاز على المشاركين في مسيرات العودة بغزة
المتحدث باسم جيش الاحتلال: سلاح الجو الاسرائيلي شن هجوماً على خلية أطلقت بالونات حارقة من شمال قطاع غزة
الخارجية العراقية تدين حرق القنصلية الايرانية في مدينة البصرة
عمليات البصرة تفرض حظرا شاملا وفوريّاً للتجوال وحتى اشعار آخر في المحافظة
رئيس التفتيش المركزي يستدعي مدير عام الطيران المدني ورئيس المطار
رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن: خلال الساعات المقبلة يفترض أن تعود حركة الذهاب والاياب إلى طبيعتها
الحسن: شركة "سيتا" تتحمل مسؤولية صرف تعويضات للمسافرين الذين تضرروا من العطل في المطار
وزير المالية علي حسن خليل بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا: الوضع المالي سليم
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من بعبدا: التهويل بالانهيار الاقتصادي غير صحيح
منتدى البحرين لحقوق الانسان: محاكمة 92 مواطنا بالسجن لمدة سنة و47 لعشر سنوات بشكل تعسفي خلال 7 اشهر في البحرين
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعلن أن بلاده ستستثمر 10 مليارات يورو في المانيا
الخطوط الجوية البريطانية: سندفع تعويضات لزبائن تمت سرقة بيانات بطاقاتهم المصرفية في عملية قرصنة تعرضت لها الشركة
البيت الابيض: واشنطن وبكين تواصلان المحادثات لحل الخلاف التجاري
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
الامام الخامنئي: بالتأكيد لن يصل السعوديون إلى نتيجة في اليمن ولن يتمكنوا من إجبار الشعب اليمني المقاوم على الركوع
منذ 2 ساعة
7 September، 2018
عاجل
التعليقات
ذات صلة
الامام الخامنئي مستقبلاً بوتين: الاميركيون فشلوا في سوريا
الامام الخامنئي خلال استقباله اردوغان: تلاحم الدول الاسلامية اهم متطلبات العالم الاسلامي
مصدر عسكري في الساحل الغربي اليمني: سقوط عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان خلال محاولتهم التقدم شمال الدريهمي
تدمير آلية خامسة لقوى العدوان ومصرع طاقمها بالجوف
إقبال كثيف على معرض دمشق الدولي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..