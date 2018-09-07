ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي “الاعتداء الوحشي على القنصلية الايرانية في البصرة” مذكرا “بالمسؤولية الخطيرة للحكومة العراقية في حماية الاماكن الدبلوماسية” .

واكد المتحدث باسم الخارجية المطالبة “بانزال اشد العقوبات بحق المتورطين في الاعتداء على القنصلية الايرانية بالبصرة” .

واعرب قاسمي ردا على سؤال للمراسلين حول الاعتداء على القنصلية الايرانية بالبصرة من قبل مهاجمين مجهولين “عن اسفه لوقوع الاعتداء الوحشي واحراق مبنى القصلية الايرانية والحاق اضرارا مادية كبيرة به” مشيرا الى “انه لحسن ان الاجراءات التي اتخذت من قبل تحسبا للتهديدات التي اطلقت قبل يوم لن يرد اي خبر عن تضرر اي من منتسبي القنصلية” .

المصدر: وكالة فارس