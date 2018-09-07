استشهد مواطن فلسطيني شرق قطاع غزة برصاص جيش الإحتلال الصهيوني وأصيب العشرات بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال استهداف قوات الإحتلال المشاركين في الجمعة الرابعة والعشرين في اطار مسيرات العودة تحت شعار: “جمعة عائدون رغم أنف ترامب”.

وأفادت مصادر فلسطينية عن تمكن عشرات الشبان من اقتحام ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة، حيث قاموا بإلقاء زجاجات حارقة في برج عسكري للاحتلال، كما تمكنوا من اقتحام السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة عام ثمانية واربعين على الرغم من الإستنفار العسكري الكبير للعدو على الحدود مع القطاع.

وأطلق الفلسطينيون عشرات البالونات الحارقة باتجاه الداخل المحتل.

المصدر: قناة المنار