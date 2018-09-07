دير الزور وريفها:

ـ عادت اليوم مئات العائلات المهجرة إلى منازلها في مدينة الميادين وريفها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد إنجاز عناصر الهندسة في الجهات المختصة جميع أعمال تطهيرها من مخلفات إرهابيي داعش الذين دحرتهم وحدات الجيش السوري منها في وقت سابق.

ـ ادخل “التحالف الدولي” أسلاك شائكة وغرف مسبقة الصنع، لتحصين القاعدة التي أنشأها على بعد حوالي 3 كلم من بلدة السوسة الواقعة في الجيب الأخير لداعش بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ قُتِل شخص وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحي “قسد” النار قرب بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي.

ـ قُتل 4 مسلحين من “قسد” وأصيب 5 جراء انفجار عبوة ناسفة، زرعها مسلحو داعش، بسيارة كانت تقلهم، شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

ـ اعتقلت ” قسد” 3 أشخاص بعد مداهمة منازلهم في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، بتهمة ترشحهم لانتخابات مجالس الإدارة المحلية التابعة للحكومة السورية.

ـ داهمت “قسد” اجتماعاً لـ “حزب يكيتي” الكردي في بلدة معبدة بريف الحسكة الشمالي الشرقي، واعتقلت عضوان من “الحزب”.

الرقة وريفها:

ـ قُتِل شخص جراء إطلاق مسلحي “قسد” النار عليه في قرية رطلة بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

ـ قُتل مسلحان من “قسد” جراء انفجار عبوة ناسفة بدراجتهما النارية يوم أمس على أطراف بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي.

ـ اعتقلت “قسد” 5 أشخاص في مدينة الرقة، بتهمة مخالفتهم حظر التجوال الذي فرضته “قسد” على المدينة.

ـ اعتقلت “قسد” شخصان في قرية السلحبية بريف الرقة الغربي، بتهمة التعامل مع “الجيش الحر”.

ـ شنت “قسد” حملة تفتيش في منازل الأهالي في بلدة المنصورة بريف الرقة الغربي بمشاركة أعداد كبيرة من مسلحيها، بحثاً عن السلاح وأشخاص مطلوبين اليها.

ـ داهمت “قسد” أحد منازل المدنيين واعتقلت شخصا بعد إطلاق النار في الهواء بحي شعيب بمدينة الرقة.

ـ عقد مسؤول “الوحدات الكردية” المدعو “فرهاد شاهين” يوم أمس، اجتماعاً مع الجنرال الأمريكي بول فانك قائد قوات “التحالف الدولي” قرب بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي

ـ حاصرت “قسد” مزرعة قرية الخاتونية بريف الرقة الغربي، لأسباب مجهولة.

ـ أعلنت “قسد” عن البدء بعملية “أمنية” في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي وفرضت حظر كلي للتجول في المدينة وريفها ابتداء من الساعة الثالثة فجر اليوم، حيث سمحت للمواطنين بالتجول وقضاء احتياجاتهم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً فقط، ويعتبر هذا التعميم سارياً من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر.

حلب وريفها:

ـ أعلن “المكتب الأمني” التابع لـ “الفيلق الثالث _الجيش الحر” في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي حظرا للتجوال في احياء الصناعة وترندة والأشرفية بدءا كم الساعة الثامنة مساء أمس لحين ضبط خلايا “الوحدات الكردية” الناشطة في المنطقة.

ـ زار وفد من “التحالف الدولي” مقر “المجلس المحلي” التابع لـ “قسد” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل أحد مسلحي “حركة أحرار الشام _الجبهة الوطنية للتحرير” وأصيب 14 على الأقل جراء استهداف الطيران الحربي التابع للجيش السوري مقراً لهم بمحيط قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

ـ قُتل شخص بنيران قوات حرس الحدود التركي، لدى محاولته عبور الحدود السورية _التركية بريف إدلب الغربي.

ـ “هيئة تحرير الشام” تطلق النار على تظاهرة خرجت في مدينة إدلب، ردا على إنزال المتظاهرين لعلم “الهيئة”.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن إصابات.

حماة وريفها:

ـ استهدف الجيش السوري مواقع وتحركات المجموعات المسلحة في مدينة كفرزيتا وقرى الكرات والجنابرة والزكاة في ريف حماه الشمالي والشمالي الغربي.

ـ استُشهد ٩ مدنيين وأصيب آخرون جراء سقوط عدد من القذائف الصاروخية على مدينة محردة بريف حماه الشمالي الغربي مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ دخلت شاحنات تركية تحمل غرف مسبقة الصنع وكتل أسمنتية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية _التركية بريف إدلب الشمالي، إلى نقاط المراقبة التركية في منطقة مورك بريف حماه الشمالي.

المشهد المحلي:

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية عازمة على مكافحة الإرهاب واجتثاثه واستعادة جميع أراضيها وتحريرها من الإرهاب والاحتلال الأجنبي بكل أشكاله ومظاهره.

وشدد الجعفري خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حول الوضع في محافظة إدلب على أن أي تحرك تقوم به الحكومة السورية لطرد التنظيمات الإرهابية من إدلب هو حق سيادي مشروع تكفله مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتفاهمات استانا لافتا إلى أن هذا التحرك يأتي تلبية لطلب ملايين السوريين بمن فيهم أهالي إدلب الذين تحاصرهم التنظيمات الإرهابية.

وجدد الجعفري التأكيد على أنه لا يحق لأي دولة أو جهة كانت أن تحاول الانتقاص من هذا الحق أو المتاجرة سياسيا وإعلاميا بمعاناة المدنيين في إدلب لثني الحكومة السورية عن واجبها في إعادة الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية إلى هذه المحافظة مشيرا إلى أن دفاع البعض عن عناصر التنظيمات الإرهابية الموجودة في إدلب ومحيطها ليس سوى محاولة يائسة لإنقاذهم وزيادة فترة صلاحيتهم تمهيدا لإعادة تدويرهم ونقلهم ليمثلوا “معارضات مسلحة بالغة الاعتدال” في دول أخرى.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي ليلة أمس أكد الجعفري أن سورية تخوض الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم أجمع وهي لن تخضع لابتزاز سياسي ولا للتهديد بعدوان عسكري مباشر من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وأوضح الجعفري أن حكومات بعض الدول دائمة العضوية في المجلس تخلت عن مسؤولياتها وباتت أطرافاً غير مؤهلة سياسياً ولا أخلاقياً ولا قانونياً للدفاع عن السلم والأمن الدوليين وهي مستعدة لاستغلال مجلس الأمن وأدوات العمل الأممية والدولية إلى أقصى الحدود لتحقيق مكاسب سياسية على حساب صون السلم والأمن الدوليين.

وشدد الجعفري على أن سورية أوفت بكامل التزاماتها بتدمير كل المواقع الخاصة بإنتاج الأسلحة الكيميائية ولم يعد هناك أي سلاح كيميائي في سورية منذ عام 2014 وقد قامت بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقق من تدمير وترحيل الركام من اخر موقعين لهذه الأسلحة.

ـ أدان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية بشدة حملة التضليل البريطانية والاتهامات الملفقة التي تتعلق باستخدام مزعوم لمواد كيميائية سامة من قبل الاتحاد الروسي مؤكدة تضامنها مع الموقف الروسي الرافض للادعاءات والاكاذيب البريطانية.

– افتتح المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي تحت شعار “وعز الشرق أوله دمشق” مساء أمس، ممثلاً للسيد الرئيس بشار الأسد، وذلك بحضور رسمي محلي وعربي ودولي يتقدمه راؤول خادجيمبا رئيس جمهورية أبخازيا وبمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية وعدد كبير من الشركات والفعاليات التجارية والصناعية.

وفي كلمة الافتتاح بين المهندس خميس أن معرض دمشق الدولي يمثل إحدى أهم النوافذ التي تحاول من خلالها الحكومة السورية التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة بحكوماتها وشركاتها ومؤسساتها بهدف التعريف بفرص الاستثمار الكبيرة المتاحة اليوم في سورية وفتح قناة تواصل مباشر بين الفعاليات الاقتصادية السورية ونظيراتها في الدول المشاركة.

وأكد المهندس خميس حرص القيادة السورية على تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق حوار وطني يجمع السوريين واستعادة كل شبر من براثن الإرهاب بالتزامن مع خطوات اقتصادية جادة من شأنها إدخال البلاد في أكبر ورشة إعمار ستشهدها المنطقة.

ـ أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين، أن وحدات الهندسة في الجيش السوري أبطلت مفعول أكثر من 65 مادة متفجرة خلال يوم واحد في دير فول وتلبيسة وتلدو بمحافظة حمص.

ـ أكد رئيس “هيئة العلاقات الخارجية” في “الإدارة الكردية” عبد الكريم عمر في تصريح لـ “روسيا اليوم” وجود ضغوط أمريكية وفرنسية على المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وذلك لإشراك الأكراد في جهود حل الأزمة سياسياً في البلاد.

ـ قال المسؤول العسكري في “فرقة الحمزة _الجيش الحر” المدعومة تركياً الملازم المنشق عبدالله حلاوة إن تركيا قدمت تعويضات لأسر مسلحين في “المعارضة” قتلوا خلال معارك خاضوها دعما لهجومها على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي ووعدتهم بمنحهم الجنسية ومنازل في تركيا، بحسب “وكالة رويترز”

المصدر: الاعلام الحربي