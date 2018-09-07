الرئيس بوتين تعليقا على اقتراح اردوغان صيغة “مصالحة”: من شأن هذا أن يكون جيداً لكن لا يمكننا التحدث باسمهم خصوصا باسم إرهابيي “النصرة” أو “داعش” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2018 - 18:23
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البيان الختامي للقمة الثلاثية: روسيا وتركيا وايران اتفقت على النظر في امكانية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين
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بوتين: آمل ان نتمكن من التوصل الى اتفاقات بشأن ادلب ولكن باستثناء الجماعات الارهابية التي عليها تسليم اسلحتها
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: نسعى الى عدم حصول كارثة انسانية في ادلب ويجب التوصل الى حل يتناسب ومسار استانة
اردوغان: أي حل عسكري في ادلب قد يتسبب في انهيار الحل السياسي في سوريا
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إصابة وجرح عدد من الشبان الفلسطينين بعد اطلاق جنود الاحتلال النار عليهم خلال مشاركتهم في مسيرات العودة بغزة
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رئيس التفتيش المركزي يستدعي مدير عام الطيران المدني ورئيس المطار
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الحسن: شركة "سيتا" تتحمل مسؤولية صرف تعويضات للمسافرين الذين تضرروا من العطل في المطار
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وزير المالية علي حسن خليل بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا: الوضع المالي سليم
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من بعبدا: التهويل بالانهيار الاقتصادي غير صحيح
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعلن أن بلاده ستستثمر 10 مليارات يورو في المانيا
الخطوط الجوية البريطانية: سندفع تعويضات لزبائن تمت سرقة بيانات بطاقاتهم المصرفية في عملية قرصنة تعرضت لها الشركة
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
الرئيس بوتين تعليقا على اقتراح اردوغان صيغة “مصالحة”: من شأن هذا أن يكون جيداً لكن لا يمكننا التحدث باسمهم خصوصا باسم إرهابيي “النصرة” أو “داعش” (سبوتنيك)
منذ 23 mins
7 September، 2018
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