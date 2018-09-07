قال مسؤولونَ في وزارة الخارجيةِ الأميركية إنَ الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب تبنَّى إستراتيجيةً جديدةً بشأنِ دَورِ الولاياتِ المتحدة في سورية، بموجِبِها تبقى القواتُ العسكريةُ الأميركية هناكَ لفترةٍ غيرِ محدودة، إلى حينِ التأكدِ من مغادرةِ القواتِ الإيرانية.

ونقلتِ الصحيفةُ عن الدبلوماسي الأميركي جيمس جيفري، قولَهُ إنَّ السياسةَ الجديدةَ تَقضي بعدمِ الانسحابِ من سورية بحلولِ نهايةِ العامِ الحالي. وأضافتِ الصحيفةُ أنَ الاختبارَ الأولَ للدورِ الموسعِ للإدارة في سورية، عاجلاً وليسَ آجلا في إدلب. يُذكر أن ترامب كان قد صرحَ قبلَ نحوِ خمسةِ شهورٍ أنهُ يريدُ إعادةَ القواتِ الأميركيةِ فورا.

المصدر: وكالات