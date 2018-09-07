أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “إمكانه سحب المسلحين في إدلب إلى مناطق لا يستطيعون الهجوم فيها على القاعدة الروسية”، وتابع “إدلب تشكل أهمية كبيرة ليس لمستقبل سوريا فقط بل لأمننا القومي أيضا”.

وقال أردوغان خلال كلمته في القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا في طهران الجمعة “من الممكن أن نسحب الإرهابيين إلى مناطق لا يستطيعون الهجوم فيها على القاعدة الروسية”، واشار إلى “أهمية اتخاذ قرار مشترك ضد جميع التنظيمات التي تهدد استقرار سوريا”.

وأضاف أردوغان أن “القرار الذي سيتخذ في القمة حول إدلب سيحدد مستقبل تعاوننا في سوريا وينبغي حل المسألة على أساس روح أستانا”، وأكد على “أهمية اتخاذ نتخذ موقفا مشتركا ضد جميع التنظيمات التي تهدد أمن ووحدة الأراضي السورية”.

وأكد أردوغان أن “أمن إدلب يهم الأمن القومي التركي”، ولفت الى ان “أي هجوم على إدلب سيمثل كارثة”، وتابع “إدلب تشكل أهمية كبيرة ليس لمستقبل سوريا فقط بل لأمننا القومي أيضا”، واضاف “لا نريد أن تتحول إدلب إلى بحيرة دماء ونريد أن تتعاونون (إيران وروسيا) معنا في هذا الخصوص”.

المصدر: سبوتنيك