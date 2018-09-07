أولى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اهتماما بالاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وترأس لهذه الغاية الجمعة في قصر بعبدا اجتماعا حضره وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان.

وأكد الرئيس عون على إعطائه الوضع الاقتصادي الاولوية ضمن اهتماماته.

من جهته، شدد خليل على سلامة الوضع المالي والنقدي برغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية.

بدوره، اعتبر كنعان أن “التهويل بالانهيار الاقتصادي في غير محله”، وشدد على “ضرورة مواصلة الاصلاحات التي بدأها لبنان منذ إقرار موازنة عام 2018”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام