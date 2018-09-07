الرئيس روحاني في لقاء طهران الثلاثي : الوجود الإيراني في سورية اتى بطلب من الشرعية في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 7 2018 - 15:23
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
طهران تستضيف قمة ثلاثية للرؤساء الثلاثة الإيراني والروسي والتركي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك
الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان قبل إنعقاد القمة الثلاثية
مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة: بعض الدول المؤثرة في سوريا تعزز وجودها العسكري قرب الحدود معها
الجيش السوري يستهدف مواقع وتحركات المسلحين في مدينة كفرزيتا وقرى الكرات والجنابرة بريف حماه الشمالي والشمالي الغربي
الخارجية الروسية: كلما أسرعنا في القضاء على الإرهاب في إدلب كلما حل السلام في سوريا سريعاً
مصادر الخارجية الأميركية: ترامب يريد إبقاء القوات الأميركية في سوريا لفترة غير محدودة إلى حين مغادرة القوات الايرانية
شبكة CNN: موسكو أبلغت واشنطن إستعدادها لضرب مناطق في سوريا تتواجد فيها قوات عسكرية أميركية
مجلة فورين بوليسي الأميركية: "إسرائيل" سلحت ومولت ما لا يقل عن 12 جماعة مسلحة جنوب سوريا
السيناتورة الأميركية اليزابيث وارن: حان الوقت لتفعيل تعديل دستوري لإزاحة الرئيس دونالد ترامب
الجماهير الفلسطينية تشارك في الجمعة " 24" من مسيرات العودة والتي تحمل إسم " عائدون رغم أنفك يا ترامب"
المتحدث باسم جيش الاحتلال: سلاح الجو الاسرائيلي شن هجوماً على خلية أطلقت بالونات حارقة من شمال قطاع غزة
إستشهاد الشاب الفلسطيني "أمجد حمدونة" متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الإحتلال على حدود غزة قبل شهر
مراسل المنار: مجموعة من المستوطنين يحاولون اقتحام قرية الخان الأحمر بحراسة قوات العدو والأهالي يتصدون لهم
أنصار الله: إستمرار دول العدوان في عرقلة سفر الوفد الوطني إلى جنيف دليل على إستهتارها بالمساعي الأممية والمسار السياسي
الطيران المدني: توقف عملية تسجيل حقائب الركاب المغادرين بمطار بيروت مساء الخميس ما تسبب بازدحام في قاعات المغادرة
الطيران المدني: نحمل شركة "سيتا" المشغلة لأكثر من 70% من أنظمة تسجيل حقائب الركاب بمطارات العالم مسؤولية العطل
رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن: خلال الساعات المقبلة يفترض أن تعود حركة الذهاب والاياب إلى طبيعتها
الحسن: شركة "سيتا" تتحمل مسؤولية صرف تعويضات للمسافرين الذين تضرروا من العطل في المطار
وزير العدل سليم جريصاتي طلب من النيابة العامة التحرك لمتابعة موضوع ما حصل في المطار
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن تأخير مواعيد إقلاع جميع رحلاتها لليوم لأسباب "خارجة عن إرادتها"
الرئيس بري: ذاهب إلى الهيئة العامة لعقد جلسة تشريعية فور انتهاء اللجان النيابية المشتركة من دراسة مشاريعها
وزير المالية علي حسن خليل بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا: الوضع المالي سليم
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من بعبدا: التهويل بالانهيار الاقتصادي غير صحيح
الأساتذة الفلسطينيون في ثانويات الأنروا الـ9 في لبنان ينفذون إعتصاماً أمام مكتب الأونروا للمطالبة بحقوقهم
المرجعية الدينية العليا في العراق تنتقد انشغال السياسيين بتقاسم المناصب والسماح لأجانب بالتدخل في شؤون العراق
البرلمان العراقي يعقد جلسة إستثنائية يوم غد السبت لمناقشة الوضع الأمني في البصرة
أمير قطر: سيتم ضخ 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال الـ 5 سنوات المقبلة
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
الرئيس روحاني في لقاء طهران الثلاثي : الوجود الإيراني في سورية اتى بطلب من الشرعية في دمشق
منذ 60 mins
7 September، 2018
عاجل
التعليقات
ذات صلة
روحاني: يجب التوصل لاتفاقات مشتركة لوقف إطلاق النار في سوريا
بوتين: للعمل الجاد حول انتقال سوريا إلى الحياة السلمية
أردوغان: إدلب تشكل أهمية كبيرة لأمننا القومي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..