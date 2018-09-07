صرّح السفير الصيني في موسكو لي هوى، أن الحروب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وتنسف نظام التجارة العالمية. وأكد السفير الصيني في حديث لوكالة “سبوتنيك” أن الولايات المتحدة إذ أثارت حربا تجارية ضد الصين، فإنها بذلك نسفت نظام التجارة العالمية الذي عمل بشكل مستقر على مدى أعوام عديدات بالإضافة إلى أنها جعلت المجتمع الدولي يشعر بقلق تجاه الأفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وقال السفير الصيني “الولايات المتحدة التي إذ تلوح بعصا العقوبات الأحادية فإنها فرضتها ضد العديد من دول العالم وأشعلت حروبا التجارية. وهذا ما يهدد للنمو الاقتصادي العالمي ويؤدي إلي إصابة الحالة الاقتصادية للأقاليم بعدم الاستقرار. يذكر أنه سبق وقامت الولايات المتحدة الأميركية اعتبارا من 23 أب/أغسطس الماضي بفرض الرسوم الجمركية الإضافية التي تبلغ نسبتها 25 في المائة على 279 سلعة مستوردة من الصين بقيمة 16 مليار دولار. وردت السلطات الصينية بالمثل وفي اليوم ذاته بفرض رسوم جمركية إضافية تبلغ نسبتها أيضا 25 في المائة على السلع الأميركية المستوردة التي بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليار دولار أيضا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية