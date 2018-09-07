صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان الاتي:

” عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الخميس الواقع في السادس من شهر ايلول الحالي، طرأ عطل على شبكة الاتصالات التابعة لشركة “سيتا” المشغلة لاكثر من سبعين بالمئة من انظمة تسجيل حقائب الركاب المغادرين في مطارات العالم ومطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، مما ادى الى توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة، وقد قامت على الاثر الوحدات المعنية باصلاح الاعطال بالسرعة القصوى حيث عاود النظام عمله بشكل طبيعي عند الساعة الرابعة والنصف فجرا.

ان المديرية العامة للطيران المدني، اذ تحمل شركة “سيتا” المسؤولية الكاملة للعطل الذي طرأ نظرا لما ألحقته من ضرر للمسافرين، سوف تحتفظ بحقها باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة”.

المصدر: الوكالة الوطنية