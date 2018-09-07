اعلنت السيناتورة الأميركية اليزابيث وارن انه حان الوقت لتفعيل تعديل دستوري لإزاحة الرئيس دونالد ترامب إذا كان مسؤولون كبار يعتقدون أنه لم يعد بإمكانه ممارسة مهامه.

وجاءت تصريحات السيناتورة الديموقراطية في اعقاب مقال قاس في صحيفة كتبه مسؤول كبير في الإدارة لم يذكر اسمه وعبر عن قلق بالغ إزاء سلوك الرئيس وأخلاقياته.

وقالت وارن لشبكة “سي إن إن” الاخبارية :”إذا كان مسؤولون كبار في الادارة يعتقدون أن رئيس الولايات المتحدة غير قادر على ممارسة مهامه، فعليهم إذا تفعيل التعديل ال25″.

ويسمح البند الرابع من التعديل الدستوري ال25 لنائب الرئيس ومسؤولي الحكومة بالكتابة إلى الكونغرس إذا ما اعتقدوا أن الرئيس غير قادر على القيام بمهامه.

وفي تلك الحالة، يتولى نائب الرئيس المهام الرئاسية – بصورة دائمة إذا وافق الكونغرس في تصويت لاحق على أن الرئيس غير قادر على القيام بمهامه.

المصدر: وكالات