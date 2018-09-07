أظهر استطلاع جديد للرأي في تركيا انخفاضا ملحوظا في مستوى شعبية الرئيس، رجب طيب أردوغان، على خلفية الأزمة الاقتصادية في البلاد الناجمة عن التدهور غير المسبوق لسعر الليرة التركية.

وذكرت مؤسسة “Metropoll” للأبحاث عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن استبيانا أجرته في الشهر الماضي وحمل عنوان “تقييم تركيا في أغسطس 2018″، يدل على أن نسبة تأييد المواطنين الأتراك لأردوغان تراجعت إلى 44.5 بالمائة.

وقال 46.7 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يدعمون نتائج عمل أردوغان، بينما أكد 8.8 بالمئة عدم استقرارهم على إجابة معينة.

وكانت نسبة تأييد أردوغان تبلغ، حسب استبيان مماثل في شهر يوليو الماضي، مستوى 53.1 بالمئة.

يأتي هذا الانخفاض الكبير لشعبية أردوغان في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد التركي مشاكل جمة بسبب انهيار عملتها الوطنية التي وصلت مؤخرا إلى أدنى مستوى قياسي في تاريخها أمام الدولار، حيث بلغ سعره 7.06 ليرات تركية ليتراجع لاحقا إلى حوالي 6.

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرتبط، بشكل كبير، وبحسب متابعين، إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على أنقرة، وذلك بالإضافة إلى وصول التضخم لحوالي 18 بالمائة.

المصدر: روسيا اليوم