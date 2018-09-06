أعيد فتح مطار معيتيقة الدولي، الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، الخميس بعد غلقه في 31 آب/اغسطس بسبب معارك خلفت 63 قتيلا على الاقل قرب العاصمة الليبية، وفق ما اعلنت وزارة النقل في حكومة الوفاق الوطني.

وجاء فتح المطار بعد نحو 48 ساعة من توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين المجموعات المسلحة التي انخرطت في المعارك الدامية جنوب طرابلس وذلك برعاية الامم المتحدة.

وعلاوة على وقف المعارك نص الاتفاق المحترم اجمالا، ايضا على اعادة فتح مطار معيتيقة الواقع شرق العاصمة.

وقال وزير النقل ميلاد معتوق “الرحلات ستستأنف تدريجيا، واوضح مكتب الطيران المدني الليبي من جهته انه بدأ التنسيق مع شركات الطيران

لاستئناف تدريجي للرحلات.

وسقطت ثلاث قذائف قرب المطار الاسبوع الماضي ما اجبر دوائره على تعليق الرحلات وتوجيهها الى مطار مصراتة التي تقع على بعد 200 كلم شرق طرابلس.

ومعيتيقة قاعدة عسكرية سابقة استخدمت للطيران المدني كبديل عن مطار طرابلس الدولي الذي لحقت به اضرار كبيرة في 2014 بسبب معارك.

ومنذ ذلك التاريخ لم تعد تعمل في ليبيا الا شركات الطيران المحلية مؤمنة رحلات داخلية وباتجاه بعض الدول منها تونس وتركيا.

ومنعت الشركات الجوية الليبية من دخول المجال الجوي للاتحاد الاوروبي “لدواع امنية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية