اعلنت فرنسا والمانيا والولايات المتحدة وكندا الخميس في بيان مشترك انها “تثق بالكامل” باستنتاجات الشرطة البريطانية في التحقيق حول تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في انكلترا في اذار/مارس.

وقالت الدول الاربع في بيان وزعته رئاسة الوزراء البريطانية وحمل ايضا توقيع لندن “لدينا ثقة كاملة بما توصلت اليه بريطانيا لجهة ان المشتبه بهما هما ضابطان في الاستخبارات العسكرية الروسية، وان هذه العملية تمت الموافقة عليها بالتأكيد على مستوى مهم في الحكومة الروسية، وذلك غداة اصدار مذكرة توقيف اوروبية بحق الروسيين المذكورين”.

واضافت “نحض روسيا على ان تزود منظمة حظر الاسلحة الكيميائية معلومات كاملة عن برنامجها (في شأن الغاز) نوفيتشوك”.

ووجهت بريطانيا الخميس أصابع الاتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم بغاز الأعصاب في حين رفضت موسكو ذلك واعتبرته “غير مقبول”.

وتابعت الدول الاربع “سبق ان اتخذنا معا اجراءات لاحتواء انشطة الاستخبارات الروسية عبر اكبر عملية طرد جماعي لعناصر غير معلنين في الاستخبارات”، في اشارة الى طرد دبلوماسيين روس اثر تسميم سكريبال.

واكدت ان ما خلص اليه التحقيق البريطاني “يعزز عزمنا على مواصلة منع الانشطة المعادية لشبكات الاستخبارات الاجنبية على اراضينا”.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية ان تيريزا ماي بحث القضية مع الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والاميركي دونالد ترامب وكذلك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية