ممثلا الرئيس الأسد، رئيس الوزراء السوري يفتتح معرض دمشق الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2018 - 21:43
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حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
ممثلا الرئيس الأسد، رئيس الوزراء السوري يفتتح معرض دمشق الدولي
منذ 1 ساعة
6 September، 2018
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