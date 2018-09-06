أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن “موسكو كانت تنتظر سماع شيء جديد بخصوص قضية سكريبال خلال جلسة لأمم المتحدة لكنها لم تسمع سوى الأكاذيب”.

وقال نيبينزيا في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس “كنت أمل كثيرا سماع اليوم شيئا مقنعا ويسلط الضوء على هذا الحادث المعقد”، وتابع “للأسف لم تتحقق توقعاتنا مرة اخرى خلال خطاب اليوم حيث سمعنا نفس مجموعة الأكاذيب”ز

ودعا نيبينزيا “بريطانيا لضبط النفس فيما يتعلق بقضية سكريبال”، وأكد “استعداد موسكو للتعاون”، ولفت الى أن “لندن لديها هدف واحد وهو تأجيج الهستيريا المضادة لروسيا”.

المصدر: سبوتنيك