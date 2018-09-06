نظم أبناء مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة اليمنية وقفة قبلية للتنديد بالمجازر والجرائم المروعة التي يرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.

وأكد المشاركون في الوقفة أن هذه الجرائم لن تزيد من صمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة العدوان ورفد جبهة الساحل الغربي بالرجال والمال.

ودعا المشاركون أبناء الشعب اليمني إلى إعلان النفير العام والتوجه إلى ميادين العزة والكرامة للدفاع عن الوطن والأرض والعرض، واستنكروا الصمت العربي والعالمي إزاء العدوان وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني.

وحمل المشاركون “الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المسؤولية جراء التخاذل تجاه جرائم العدوان”، ودعا “المنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم العمل على إيقاف العدوان الذي استهدف كل مقومات الحياة باليمن”.

المصدر: موقع انصار الله