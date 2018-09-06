قال مسؤول قسم الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس فراس الدبس إن “مستوطنين صهاينة أدوا صباح الخميس طقوسا دينية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى واصفا الأمر بالتطور الخطير جدا”.

وأضاف الدبس في حديث له الخميس ان “متطرفين أدوا اليوم طقوسا دينية خلال اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى شملت صلوات وأناشيد دينية”، واكد ان “استفزاز المستوطنين جاء بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تواجد عناصرها في المكان دون التدخل لوقف هذا الأمر”.

ووصف الدبس ما جرى في باحات المسجد الأقصى اليوم بأنه “تطور خطير جدا”، وتابع “هذا ليس الأول ولكنه ينذر بالمزيد من الخروقات سيما في ظل دعوات لتصعيد الاقتحامات للمسجد في الأعياد اليهودية”، ولفت الى أن “142 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم”.

المصدر: فلسطين اليوم