قبل ساعات قليلة من افتتاح معرض دمشق الدولي، قام كل من وزراء الصناعة والزراعة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بزيارة إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي في مكتبه بوزارة وسط دمشق على رأس وفد اقتصادي لبناني.

وعلى ضوء هذه الزيارة العملية، صرح وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن عن فحوى اللقاء ، مشيرا انه جرى البحث في القضايا الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، وتم التطرق الى التجربة التي خاضها لبنان خلال السنوات الماضية ومن ضمنها تصدير الموز إلى سورية رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بسورية خلال الحرب عليها.

واشار الى ان تمتين العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية، يأتي في الاولويات ، وهنا استعرض بشكل سريع ما كانت تمر به العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي وصلت إلى ذروتها في عام 2010 بمبلغ 400 مليون دولار للصادرات اللبنانية إلى دمشق، والترانزيت اللبناني عبر سورية إلى حوالي ملياري دولار حتى تلك الفترة، على أمل عودة الأحوال إلى ما كانت عليه آنذاك.

وزير الزراعة غازي زعيتر في إضافة على كلام الوزير الحاج حسن، أكد على أن اجتماعا لاحقا سيتم قبل نهاية أيلول الحالي، حول تصدير الموز إلى سورية، منوهاً إلى مؤشرات إيجابية من القيادة السورية وعلى رأسها الرئيس السوري بشار الأسد حول العلاقات السورية اللبنانية خاصة ما يتعلق بالاقتصاد.

ومن ناحية المشاركة في معرض دمشق الدولي الستين، أكد الوزير زعيتر أن هذه هي الدعوة الثانية على التوالي للمشاركة في المعرض الذي قال أنه لكل العرب، وتمت تلبيتها على الصعيد الرسمي من موقع وزاري وليس فقط على الصعيد الشخصي.

بدوره اثنى وزير التجارة الداخلية السوري الدكتور عبدالله الغربي على ما قاله الوزراء في الحكومة اللبنانية، وأشاد بهذه الزيارة الهادفة إلى تطوير العلاقات وتمتينها أكثر لجهة اقتصاد يؤمل أن يعود إلى ما كان عليه عام 2010.

هذا وتأتي هذه الزيارة للوفد الوزاري اللبناني، للمشاركة في افتتاح الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي بدعوة رسمية من الحكومة السورية، وافتتاح الجناح اللبناني المشارك في المعرض.

المصدر: موقع المنار