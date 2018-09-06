أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين أن “روسيا ستحصل على نتائج سلبية وفقدان القنوات التجارية إذا ما خرجت من منظمة التجارة الخارجية”.

وقال أوريشكين في حديث له الخميس على هامش منتدى موسكو المالي “هل يتوجب على روسيا الانسحاب من منظمة التجارة العالمية؟”، واوضح “إذا انسحبت روسيا من منظمة التجارة العالمية فسوف نحصل على نتائج سلبية فقط”.

واضاف أوريشكين “روسيا عضو في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي وكازاخستان عضو في منظمة التجارة العالمية والخروج من منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى أن جميع السلع سوف تمر عبر كازاخستان ولن نحصل على أي شيء”، وتابع “سوف نفقد قنوات التجارة العادية ونفقد أسواق التصدير”.

وأشار أوريشكين إلى أن “تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الانسحاب المحتمل من منظمة التجارة العالمية هي جزء من نقاش كبير”.

المصدر: سبوتنيك