استئناف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2018 - 17:27
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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتوجه إلى طهران للمشاركة في القمة الإيرانية - التركية - الروسية حول سوريا
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: آمل أن تتوصل قمة طهران إلى حل نهائي للوضع في إدلب السورية
سلاح الجو اليمني يشن هجوماً جوياً على مطار أبها السعودي بطائرة "قاصف 1" أدى إلى توقف الرحلات من وإلى المطار
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: ليس للوفد الوطني طائرة حتى يصرح لها تحالف هو الآخر بحاجة إلى تصريح أميركي
محمد عبد السلام: الأمم المتحدة طلبت مشاركتنا في مشاورات جنيف وهي من يجب أن تتخاطب مع الأميركي والبريطاني
العراق: قيادة عمليات البصرة ترفع حظر التجوال في المحافظة وتدعو المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية
رئيس تكتل "سائرون" السيد مقتدى الصدر: أدعو البرلمان إلى جلسة طارئة لمناقشة الحلول لأزمة البصرة
"داعش" يتبنى تفجيري العاصمة الأفغانية كابول اللذين أسفرا عن سقوط 20 شهيداً و70 جريحاً يوم الأربعاء الماضي
كوريا الجنوبية تعلن عن قمة بين رئيسها والزعيم الكوري الشمالي في بيونغ يانغ من 18 إلى 20 أيلول/سبتمبر الجاري
الكرملين ينفي تورط أي مسؤول روسي بمحاولة اغتيال العميل السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ينفي أن يكون كاتب مقال نشرته "نيويورك تايمز" وفيه انتقادات شديدة للرئيس دونالد ترامب
قوات الأمن الفرنسية تبدأ بإخلاء مخيم "غراند - سينت" للمهاجرين شمال البلاد
اليابان: مقتل 9 أشخاص على الأقل وفقدان حوالي 30 آخرين جراء زلزال بقوة 6.6 درجات ضرب شمال البلاد
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
استئناف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس
منذ 53 mins
6 September، 2018
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