أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ الخميس، أن بكين ترحب بقرار عقد القمة الثالثة بين الكوريتين وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وقالت المتحدثة الصينية، خلال مؤتمر صحفي: “أولينا الانتباه إلى التقارير ذات الصلة ونرحب بقرار عقد القمة المرتقبة للشمال والجنوب في منتصف أيلول/سبتمبر”. وأكدت تشونينغ، أن الصين كجار قريب لكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، تدعم دائما التقارب بين البلدين في شبه الجزيرة، وجهودهما للحد من التوترات وتعزيز التعاون، فضلا عن رغبتهما في نزع السلاح النووي وإقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ” نأمل أن تكون قمة قادة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ناجحة وستحقق نتائج إيجابية، وستكون خطوة هامة على طريق نزع السلاح النووي وإنشاء آلية سلمية في شبه الجزيرة الكورية، ستساهم في عملية التسوية السياسية”، مشرة إلى أن الصين مستعدة لمواصلة القيام بدور نشط وبناء في هذا الصدد. هذا وصرح المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية الخميس، أن الكوريتين اتفقتا على عقد القمة الثالثة بين زعيميهما في بيونغ يانغ خلال الفترة من 18 إلى 20 أيلول/ سبتمبر، لمناقشة “الإجراءات العملية” لنزع التسلح النووي من شبه الجزيرة الكورية والجدير بالذكر، أن ممثلي الكوريتين، الشمالية والجنوبية، كانوا قد اتفقوا في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، على عقد قمة لرئيسي الدولتين في شهر أيلول/سبتمبر، وأفاد مستشار الرئيس الكوري الجنوبي أن الاجتماع يمكن أن يعقد في 12- 13 أيلول/سبتمبر، وعقد اللقاء التحضيري بهذا الصدد في منطقة “بانمونجوم” الحدودية بين الدولتين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية