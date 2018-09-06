أكد قائد القوات المسلحة الفرنسية فرانسوا لوكوانتر الخميس، أن تنظيم “داعش” لن يكون له مكان تحت سيطرته بنهاية العام الجاري. ونقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن لوكوانتر قوله إنه “لن يتبقى لتنظيم الدولة الإسلامية أي قطعة أرض يسيطر عليها في العراق وسوريا قبل نهاية هذا العام وعلى الأرجح نهاية الخريف”، وتابع لوكوانتر أن “الجيش الفرنسي سيكون مستعدا لتوجيه ضربة مجددا في سوريا في حال تم استخدام السلاح الكيماوي خلال الهجوم على إدلب”.

وقالت موسكو في وقت سابق إنه يجري التحضير لهجوم بالسلاح الكيميائي من قبل الجماعات المسلحة وإلصاق التهمة بالقوات السورية التي تدعمها روسيا. وكانت دمشق قد أكدت في أكثر من مناسبة التخلص من ترسانتها من السلاح الكيميائي، نافية الضلوع في عدة هجمات بالسلاح الكيميائي أدت لمقتل مئات المدنيين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية