أعلن جهاز أمن المعلومات في جمهورية مولدوفا الخميس، أنه “تم طرد سبعة مواطنين أجانب من البلاد يشتبه بصلتهم بجماعة إسلامية في إطار عملية للوقاية من التهديدات الموجهة للأمن الوطني”. وجاء في بيان الجهاز ” السلطات المختصة في البلاد قد أعلنت أشخاصا غير مرغوب فيهم وطردت من جمهورية مولدوفا، سبعة مواطنين أجانب، يشتبه أنهم على اتصال مع جماعة إسلامية التي يزعم أنها ارتكبت الأعمال غير المشروعة في العديد من البلدان”.

ولفت البيان إلى أنه ” “تمت مراقبة تصرفات المواطنين لفترة معينة من الزمن ، بعد تأكيد وجود تهديد للأمن القومي ، فقد تقرر أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يغادروا أراضي جمهورية مولدوفا على الفور”. وكان مركز مكافحة الإرهاب التابع لجهاز أمن المعلومات ، قد قام في وقت سابق من اليوم وفي عدة مناطق البلاد بعملية احتجاز أشخاص قد يشكلون تهديداً للأمن القومي، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الخاصة في الدول الأخرى.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية