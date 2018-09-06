أعلن نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين الخميس، أن المناورات العسكرية “الشرق-2018” المرتقبة والتي ستكون الأضخم في روسيا منذ عام 1981 غير موجهة ضد الناتو. وقال فومين، أمام الملحقين العسكريين الأجانب، “على الرغم من أن المناورات ستجري على بعد آلاف الكيلومترات عن الحدود الغربية لروسيا، لكن للأسف، وسائل الإعلام الغربية تنشر مقالات ترسم المناورات الروسية على أنها توجه عدواني ضد حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي”.

وشدد فومين، على “الغياب الكامل والواضح لأدنى علامات التوجه العدواني ضد الناتو، سواء في المناورات السابقة أو المستقبلية للقوات المسلحة الروسية على حد سواء “. ونوه فومين إلى أنه “خلال التدريبات، الوحدات الروسية التي تلعب دور العدو لن تستخدم أبداً الزي العسكري وأسلحة الناتو، أو كتيبة ناطقة باللغة الإنجليزية، كما يفعل الزملاء في حلف شمال الأطلسي”. وقال فومين إن “91 مراقبا من 57 دولة وكذلك من بعثة الاتصالات العسكرية للناتو والممثلية الدائمة للاتحاد الأوروبي في روسيا الاتحادية أكدوا مشاركتهم”. وأنهم سوف يحضرون إحدى مراحل المناورات العسكرية “الشرق-2018.

و أكد فومين، أن روسيا أخطرت مرارا، بشكل خاص، دول الناتو بإجراء المناورات، وأنه تم طرح هذه المسألة في اجتماع مجلس روسيا-الناتو في بروكسل في أيار/مايو من هذا العام. وأضاف “وردا على ذلك، قام الشركاء أيضا بتنظيم جلسة إحاطة بشأن التحضير لتدريبات “الرمح الثلاثي-2018” وقال “كانت المناقشة مفيدة”. جدير بالذكر أن مناورات “الشرق-2018” ستكون الأكبر منذ 37 عاما. وسيشارك فيها حوالي 300 ألف عسكري وعشرات الآلاف من المدرعات والمروحيات والطائرات بدون طيار. كما سيشارك في أحدى مراحل هذه المناورات، عسكريون من القوات المسلحة الصينية والقوات المسلحة المنغولية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية