توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة غائماً جزئياً مع رياح ناشطة وإنخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتحوّل إلى متقلّب اعتباراً من ظهر يوم الجمعة بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: غائم جزئيًا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل وعلى الجبال ورياح ناشطة و يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياً مع رياح ناشطة وإنخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية و يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً، تتساقط أمطارمتفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات، تنحسر الأمطار تدريجياً خلال الليل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 32، فوق الجبال من 14 الى 23، في الداخل من 17 الى 29، اما في الارز من 9 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربيّة ناشطة،سرعتها بين١٥ و٤٠ كلم/س

– الانقشاع: متوسّط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

– -الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و٧٠ %.

حال البحر: مائج اجمالاً.

– حرارة سطح الماء: 30°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٨ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية