نقلت وسائل إعلام تركية عن وكيل مدير إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، عبد الله أياز قوله إن 50 ألف سوري ممن قضوا إجازاتهم في بلادهم، لم يعودوا إلى تركيا.

وأفاد أياز في تصريح أدلى به أمس بأن “نحو 153 ألف و258 سوريا توجهوا من تركيا إلى بلادهم في إجازة عيد الفطر الماضي، وأن 50 ألفا منهم فضلوا البقاء هناك طواعية”.

ولفت المسؤول التركي إلى أن عدد السوريين الذين لم يعودوا إلى تركيا بعد عيدي الفطر والأضحى في عام 2017، كان أكثر من 40 ألفا، متوقعا أن يكون العدد أكبر بكثير العام الجاري.

وأوضح أيضا أن عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا إلى بلادهم بلغ 252 ألف شخص، وعزا الفضل في ذلك إلى “العمليات العسكرية “درع الفرات” و”غصن الزيتون” التي عكست النجاح الإداري والعسكري لتركيا”.

وكانت وزارة الداخلية التركية ودائرة الهجرة التابعة لها قد ذكرت في إحصائية جديدة أصدرتها مؤخرا أن عدد اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، تجاوز ثلاثة ملايين و424 ألف شخص.

المصدر: وكالات