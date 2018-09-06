أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 26 خرقا للهدنة. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: “رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 26 خرقا، في محافظات اللاذقية (15) وحلب (10) وحماة (1). وأشارت النشرة اليومية إلى “تلقى 313 شخصاً الخدمات الطبية، وإجمالي الخدمات الطبية المقدمة بلغ 91958 شخصا”.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية