هاجم الجيش واللجان الشعبية في اليمن مواقع العدوان وكسروا عدة زحوفات لهم فيما استهدفت القوة الصاروخية معسكراً سعودياً وقصفت المدفعية تجمعات العدو ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران ، تم تدمير آلية عسكرية غرب السديس ومصرع طاقمها.

وأكد المصدر استهداف تجمعات المرتزقة في موقع الطلعة وجبال عليب بنجران بقذائف المدفعية ، في حين تم قنص أحد المرتزقة في موقع ثاهر الجمل قبالة جبل قيس بجيزان .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة غرب التحيتا بجبهة الساحل الغربي انتهت بالسيطرة عليها ، وتم إفشال محاولة زحف لإستعادة تلك المواقع ما أدى إلى إعطاب مدرعة وآليتين وإحراق آلية وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وفي الجبهة نفسها تمت مهاجمة مواقع المرتزقة في الجاح ومصرع وإصابة عدد منهم، وتدمير آلية تحمل رشاش عيار 14.5 ، كما نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع أخرى للمرتزقة في أطراف الجبلية وقصف مدفعي على تجمعاتهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأشار المصدر إلى كسر محاولة زحف للمرتزقة شرق التحيتا بجبهة الساحل الغربي أسفرت عن إعطاب آلية عسكرية ومصرع وجرح عدد منهم ، فيما قصفت المدفعية مواقعهم وتجمعاتهم وتحصيناتهم شرق التحيتا وفي الجبلية و الفازة .

كما تم استهداف تجمع آليات المرتزقة شرق الدريهمي بصواريخ موجهة و تم تدمير آليتين عسكريتين للغزاة والمرتزقة ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما في الفازة والجبلية .

وأفاد المصدر أن ستة من المرتزقة لقوا مصرعهم وتم إعطاب آلية لهم بقصف مدفعي في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء ، ودكت المدفعية تجمعات لهم في جبهة كرش محافظة لحج .

وفي محافظة الجوف تم استهدف تجمعات المرتزقة في اليتمة بمديرية خب والشغف بعدد من القذائف أما في محافظة حجة تم تدمير آليتين للمرتزقة في حيران ومصرع وإصابة من كانوا عليهما .

وأوضح المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية في وادي الروي بالوازعية محافظة تعز ومصرع وإصابة من كانوا على متنها ، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة أثناء محاولتهم التسلل في جبهة الشقب بمديرية صبرالموادم ، وقتل أحد المرتزقة خلال محاولته التسلل إلى مواقع الجيش واللجان في الكدحة .

المصدر: وكالة سبأ