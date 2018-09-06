نجح فريق دولي من علماء جامعة تكساس الأمريكية وسيئول الكورية الجنوبية في ابتكار أول شبكية اصطناعية للعين مصنوعة من مادة الغرافين.

قالت مجلة “فوكاس” الإيطالية إن الشبكية الاصطناعية الجديدة تمتاز برقة سمكها التي تساوي سمك ذرة واحدة، كما أنها شديدة القوة والخفة والمرونة في آن واحد، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على توصيل الكهرباء، وهي المواصفات الأساسية لمادة الغرافين.

يشار إلى أن الشبكية هي الطبقة الداخلية للعين، وهي رقيقة لا يتعدى سمكها ورقة واحدة، وتضم عشر طبقات مكونة من الخلايا العصبية والألياف مستقبلات ضوئية ونسيج داعم، وتحول الشبكية الأشعة الضوئية إلى نبضات عصبية يتم نقلها عبر العصب البصري إلى مراكز الدماغ العليا ويتم ذلك في المستقبلات الضوئية.

ونجح الفريق البحثي في تنفيذ الشبكية الاصطناعية باستخدام خليط من الغرافين والذهب والألومنيوم والسليكون بالإضافة إلى مواد أخرى، ولا تزال الشبكية الاصطناعية في مرحلة التطوير، ويلزمها العديد من التجارب لبدء استخدامها على نطاق واسع.

المصدر: سبوتنك