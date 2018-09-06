جدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون خلال لقائه مبعوثا خاصا من كوريا الجنوبية تعهده إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، بحسب ما افادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنه “يتعين على الشمال والجنوب مواصلة جهودهما الرامية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”.

وأضافت الوكالة إن إرادة كيم “تتمثل في القضاء التام على خطر اندلاع نزاع مسلح ورعب الحرب في شبه الجزيرة الكورية لتحويلها إلى مهد للسلام خال من الأسلحة النووية ومن أي تهديد نووي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية