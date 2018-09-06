رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغريدة من كلمة واحدة الأربعاء على مقال ينتقده بشدة كتبه مسؤول كبير في إدارته ونشرته صحيفة نيويورك تايمز بعدما حجبت اسمه، متسائلا بالخط العريض ما إذا كان ما تعرض له هو فعل “خيانة”.

وفي مقال بعنوان “أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب” وصف هذا المسؤول الكبير في إدارة الرئيس الجمهوري كيف أنه يحاول مع سواه من المسؤولين في الإدارة التصدي لنهج ترامب “التافه” والمتهور” و”غير الفعال” في قيادة البلاد، مؤكدا أن موظفي الرئاسة أنفسهم يرون في ترامب خطرا على الأمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية