قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء انه لا يستبعد لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أواخر ايلول/سبتمبر.

وردا على سؤال في المكتب البيضوي حول امكان عقد مثل هذا اللقاء، اجاب “من الممكن، كل شيء ممكن”.

وأضاف الرئيس الأميركي الذي أعلن في ايار/مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي “سنرى ما سيحدث مع إيران، هل يريدون التحدث، الأمر متوقف عليهم، وليس علي”.

وقال إن “ايران في موقف يختلف تماما عما كانت عليه عندما تسلمت السلطة، انها في حالة اضطراب” وتشعر بالقلق حيال “البقاء كدولة”، حسب تعبيره.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية