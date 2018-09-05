أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، عن دعم بلاده “خطط الإصلاح” التي يستهدف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تنفيذها في بلاده. وفي وقت سابق وصل بومبيو، العاصمة الباكستانية إسلام أباد، والتقى رئيس الوزراء الجديد، عمران خان، ومسؤولين آخرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بومبيو قال للصحفيين على متن الطائرة خلال توجهه لباكستان، إنه يريد “إعادة ضبط” العلاقات المتوترة بين واشنطن وإسلام أباد. وأشار إلى أنهم يرمون للعمل المشترك مع حكومة خان للقضاء على المشاكل بين الجانبين.

وفي أول خطاب له بعد توليه منصبه الشهر الماضي، وعد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، بتنفيذ رزمة إصلاحات تهدف لمكافحة الفساد وتعزيز التنمية البشرية. وكان بومبيو قد التقى، لدى وصوله إسلام أباد في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي.

وتعد هذه أول زيارة يجريها مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى باكستان منذ تولي عمران خان رئاسة الوزراء، في أغسطس/ آب الماضي. وتأتي زيارة بومبيو إلى باكستان في وقت تخيم فيه الخلافات على العلاقات بين البلدين.

ومطلع الشهر الجاري، ألغت الولايات المتحدة قسطًا ماليًا لباكستان بقيمة 300 مليون دولار مخصصة من صندوق دعم التحالف لإسلام أباد. وبذلك، يصل إجمالي المساعدات التي أوقفتها واشنطن عن باكستان، في العام الجاري، 800 مليون دولار، بدعوى فشل الأخيرة في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات الإرهابية.

المصدر: وكالة الاناضول