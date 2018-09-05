طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، الحكومة بالاسراع بالاستجابة لمطالب متظاهري البصرة بصورة ملموسة، فيما دعا الى إجراء تحقيق سريع بالاحداث وادانة المتسببين بها وتعويض المتضررين واعادة بناء البنى التحتية المتضررة.

وقال المالكي في بيان صحفي “اعزي اسر وعشائر الذين فقدناهم من ابناء هذه المحافظة(البصرة) المعطاء سواءً من المتظاهرين او القوات الامنية”، داعيا الجميع الى “احتواء الازمة والتعاطي معها بمسؤولية كبيرة من اجل البصرة”. واضاف المالكي، “أطالب الحكومة ووزراء الكهرباء والموارد المائية والبلديات والمالية الى الاسراع بالاستجابة لمطالب المتظاهرين بصورة ملموسة، واداء الاستحقاقات المالية التي بذمة الحكومة الى البصرة، والاستفادة من موازنة الطوارئ اذا لزم الامر”.

وبين رئيس ائتلاف دولة القانون، أنه “ليس صعباً على الحكومة، مع توفر القدرات المالية والامكانات المتاحة، ان تدير عجلة الخدمات بسرعة بالاستفادة من الطاقات الخدمية في العاصمة و المحافظات الاخرى، من اجل انهاء المعاناة التي يواجهها اهلنا في البصرة يومياً”، مشددا على ضرورة “تطويق، الحكومتين المركزية والمحلية، التداعيات بحلول عاجلة فاعلة، وفتح ابواب الحوار مع المتظاهرين، وعدم استخدام القوة واساليب العنف التي ستفتح ازمات متداخلة جديدة”.

ودعا المالكي الى “إجراء تحقيق سريع بمجريات الاحداث وادانة المتسببين بها ايّاً كانوا، وتعويض المتضررين والجرحى واعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الاحداث بسرعة”، مطالبا الاجهزة الامنية بـ”التعامل مع اخوتهم المتظاهرين على انهم اصحاب حق واهل مطالب حقة، كما ادعو المتظاهرين الى ان يحفاظوا رغم ما حدث من خروقات، على سلمية التعبير وعدم السماح للمتصيدين في الماء العكر من ركوب الموجة وتحريف اهداف المتظاهرين المطلبية الخدمية، ومنعهم من حرق وتخريب المنشآت العامة”.

المصدر: السومرية نيوز