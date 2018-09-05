صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة:

– روناهي شمس الدين عثمان ( مواليد عام 1994، سورية)

التي غادرت بتاريخ 4/09/2018 منزل ذويها الكائن في محلة رأس النبع، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة الشرطة بيروت على الرقم: 633808/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام