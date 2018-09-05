القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر الحرس الوطني السعودي بنجران – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2018 - 21:52
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الرئيس السوري بشار الأسد: انتهاج سياسات فرض العقوبات ودعم الإرهاب هي السمات الأساسية للدور الأميركي
الاسد خلال استقباله السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك: صناعة السلام أكثر منفعة لأميركا من الإستمرار في إشعال الحروب
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للمنار: الاعتداء الإسرائيلي على ريف حماه يعبر عن طبيعته المبنية على منهجية الاستعمار
بهرام قاسمي: ادعاء الكيان الصهيوني باستهدافه مواقع ايرانية هو جزء من سيناريو مبني على تكذيب الحقائق
الخارجية الروسية عن الأوضاع بمحافظة ادلب: يجب ازالة التهديد الشامل في شمال غرب سوريا
الخارجية الروسية: سنواصل محاربة الارهابيين في ادلب السورية حتى القضاء عليهم نهائيا
الكرملين: حريصون على اجراء محادثات بشأن سوريا مع تركيا وفرنسا وألمانيا
حركة حماس حول قرار هدم الخان الأحمر: هذا القرار يأتي ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الواقع على الأرض في القدس المحتلة
حماس: الاحتلال وحده يتحمل المسؤولية عن نتائج هذه الجريمة وأهلنا في الخان الأحمر أبدوا استبسالا في الدفاع عن حقهم وأرضهم
وزير الخارجية الايراني: ترامب يريد استغلال رئاسة مجلس الامن ضد طهران رغم انه انتهك قرار المجلس بخصوص ايران وهذه وقاحة
الوفد الوطني اليمني المفاوض: الامم المتحدة لم تستطع استخراج ترخيص من دول العدوان بتوفير طائرة عمانية لنقل الوفد والجرحى
الوفد الوطني المفاوض: هناك انعدام تام لأي ضمانات حقيقية لعودة الوفد الوطني عقب المشاورات بجنيف
الوفد الوطني المفاوض: محاولة تبرير العدوان بأن ثمة شروطاً مسبقة للوفد مغالطة مكشوفة تعبر عن نوايا لافشال المبعوث الاممي
المبعوث الاممي لليمن مارتن غريفيث: حان الوقت لاطلاق عملية لحل النزاع ونأمل أن نرى الفريقين على طاولة مشاورات واحدة
غريفيث: المشاورات هي لاعادة احياء المفاوضات والتوصل الى بناء ثقة بين الاطراف
القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان تطلق صاروخا بالستيا من طراز بدر1 البالستي على معسكر الحرس الوطني السعودي بنجران
تظاهرات متواصلة في عدد من المدن اليمنية منها حضرموت وصعدة تدعو القوات السعودية والاماراتية الى الرحيل عن البلاد
جمعية الوفاق الوطنية البحريني: محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان محاكمة سياسية تعمد الى محاكمة مشروع الدولة الجامعة
جمعية الوفاق: الشيخ علي سلمان لا يمثل نفسه وانما يمثل شريحة واسعة وكبيرة من المواطنين في البحرين وهم يقفون معه
الادعاء البريطاني: لدينا دلائل كافية على تورط مواطنين روسيَين في محاولة اغتيال الجاسوس السابق سكريبال
الخارجية الروسية: الصور التي عرضت حول المتهمين في قضية سكريبال لا تعني شيئا بالنسبة لموسكو
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر الحرس الوطني السعودي بنجران
منذ 1 ساعة
5 September، 2018
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