أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الأربعاء 05-09-2018

القنيطرة وريفها

• عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والمواد الطبية من بينها صواريخ تاو أمريكية وقنابل “إسرائيلية” الصنع من مخلفات المجموعات المسلحة في قريتي الرفيد والبريقة بريف القنيطرة.

دير الزور وريفها

• استشهدت امرأة وطفل جراء انفجار لغم بهما من مخلفات داعش، في منطقة الرحبة في ريف مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

• قتل شخص جراء إطلاق مسلحي “قسد” النار عليه، أثناء محاولته الهروب من أحد سجونها في بلدة الجرذي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

• نشرت “قسد” حواجزاً لها بشكل مكثف بريف دير الزور الشمالي، بحثاً عن مسلحين تابعين لها فروا من مواقعهم.

• أُصيب أحد مسلحي “قسد” جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في قرية ابو النيتل بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

• منعت “قسد” المدنيين الهاربين من مناطق سيطرة داعش، من الدخول إلى مناطق سيطرتها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، دون دفع مبالغ مالية.

• اعتقل مسلحو داعش 4 أشخاص في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة تهريب مسلحيه إلى مناطق سيطرة “قسد”.

• توجه رتل عسكري لـ “التحالف الدولي” يتضمن 8 آليات من نوع “همر”، و4 حاملات على متنها 4 جرافات، بالإضافة لـ 5 شاحنات عسكرية تحمل صواريخ، يوم أمس، إلى قرية البحرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بمحيط الجيب الخاضع لسيطرة داعش في تلك المنطقة.

الحسكة وريفها

• منعت “قسد” طلاب المدارس من التسجيل في مدرسة النهضة ومدارس الأمل الخاصة التابعة للمسيحيين في مدينة الحسكة، وطالبت بإغلاق تلك المدارس.

• أعدم أهالي قتلى مسلحي “قسد” مسلحاً من داعش يحمل الجنسية العراقية، يوم أمس، في قرية “طرنبة الرفيع” بريف الحسكة الجنوبي الغربي، بعد اعترافه بقتل 8 مسلحين من “قسد”.

• اعتقلت “الوحدات الكردية” شخصين في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، بتهمة التواصل مع داعش.

الرقة وريفها

• قُتل مسلحان من “قسد” إثر إطلاق مسلحي داعش النار عليهما، في حيي الفردوس والدرعية بمدينة الرقة. فيما قُتل مدني جراء انفجار لغم به في المدينة أيضاً.

• قُتل عدد من مسلحي “قسد” جراء تفجير داعش عبوة ناسفة بآلية كانت تقلهم قرب مفرق “المقص” جنوب مدينة الرقة، كما انفجرت عبوة ناسفة ثانية بسيارة تابعة لـ “قسد” في قرية العكيرشي بالريف الشرقي، فيما قُتل وأُصيب عدد من مسلحي “قسد” جراء انفجار عبوة أخرى بسيارة كانت تقلهم، في الريف الغربي، يوم أمس.

• استقدمت “قسد” تعزيزات عسكرية إلى مدينة الرقة وريفها بغية القيام بحملة مداهمات وبحث عن خلايا تابعة لداعش في محافظة الرقة. كما فرضت “قسد” حظراً للتجوال في مناطق سيطرتها بمدينة الرقة وريفها يومياً من الساعة العاشرة ليلاً حتى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك ابتداءً من يوم أمس حتى إشعار آخر، دون معرفة الأسباب.

• خرجت تظاهرة في قرية الخاتونية الخاضعة لسيطرة “قسد” في ريف الرقة الغربي، احتجاجاً على سوء الأوضاع الخدمية والمعيشية، وعلى خلفية ذلك اعتقلت “قسد” عشرات الأشخاص من المشاركين في التظاهرة.

حلب وريفها

• قُتل أحد المسؤولين في “قسد” المدعو “جيه كوباني” وأصيب آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة به زرعها زرعها مسلحو داعش، عند المدخل الشرقي لمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، فيما انفجرت عبوة أُخرى، غرب المدينة، دون ورود معلومات عن إصابات.

• أُصيب 5 أشخاص جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

• دارت اشتباكات بين مسلحي “قسد” من جهة، ومسلحين مجهولين من جهة أخرى، في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

• أصيب شخص جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

• دارت اشتباكات بين خلايا تابعة لـ “الوحدات الكردية” ومسلحي “الفيلق الثالث _الجيش الحر” المدعوم تركياً، إثر هجوم شنته الخلايا التابعة لـ “الوحدات” على أحد مقرات “الفيلق” في قرية قطمة شمال شرق عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

• اعتقلت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، عدداً من المدنيين بعد مداهمة منازلهم في قرية برماجة شمال غرب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، لأسباب مجهولة.

إدلب وريفها

• أصيب عدد من الأشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، بسيارة نوع “بيك أب” في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، فيما قُتلَ شخص وأُصيبَ اثنان آخران جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في قرية تل الكرامة بالريف الشمالي الشرقي.

• انفجرت عبوة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون، قرب حي الساقية بمدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي، كما انفجرت عبوة اخرى، زرعها مسلحون مجهولون بسيارة في قرية ترمانيين بريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابات.

• عُثرَ على جثة أحد الأشخاص مقتولاً على أيدي مسلحين مجهولين بالقرب من قرية الشيخ يوسف بريف إدلب الشمالي الغربي.

• اعتقلت “هيئة تحرير الشام” كادر قناة “تي آر تي” التركية المتواجد في بلدة أطمة على الحدود السورية _التركية بريف إدلب الشمالي، لأسباب مجهولة.

• اختطفت “هيئة تحرير الشام” القاضي “محمد نور حميدي” بعد مداهمة مزرعته في قرية إسقاط بريف إدلب الشمالي الغربي، لأسباب مجهولة.

حماه وريفها

• فجرت المجموعات المسلحة جسر قرية التوينة الذي يربط بين مناطق سيطرة المسلحين ومناطق سيطرة الجيش السوري في قرية الحرة بريف حماه الشمالي الغربي.

المشهد المحلي

• بحث الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك، آخر المستجدات والسياسات التي تنتهجها الادارة الأميركية إزاء قضايا المنطقة، وأكد الرئيس الأسد أن انتهاج سياسات التهديد وفرض العقوبات ودعم الإرهاب هي السمات الأساسية للدور الأميركي، مشيراً إلى أن تغير هذا الدور الى صناعة السلام عوضاً عن الاستمرار في إشعال الحروب وزعزعة استقرار الدول أكثر منفعة لأميركا ولشعبها. من جانبه، قال السيناتور بلاك خلال اللقاء إن السياسات التي انتهجتها الإدارات الأميركية المتعاقبة في الشرق الأوسط أفقدت شعوب المنطقة الثقة بكل السياسة الأميركية، مؤكداً أن تحقيق مصالح أميركا يتطلب منا كشعب وكمسؤولين أميركيين العمل على تغيير ذلك.

• أكد رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، خلال لقائه السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك الذي يزور سورية، حرص الدولة السورية على عودة جميع أبنائها المهجرين بفعل الإرهاب إلى أماكن إقامتهم، وتمسكها بنهج المصالحات بالتوازي مع مواصلة القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية. بدوره أعرب السيناتور بلاك، عن ثقته بأن سورية باتت في المرحلة الأخيرة الحاسمة من الحرب على الإرهاب المرتبط بـ “تنظيم القاعدة”، مشيراً إلى أن “وقوف الولايات المتحدة إلى جانب من يقاتلون ضد الدولة السورية في إدلب يعتبر بمثابة دعم لمن قتلوا آلاف المواطنين الأمريكيين في هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001”. ومن جانب آخر عبر بلاك لدى مغادرته الأراضي السورية عند معبر جديدة يابوس عن سعادته بعودة الأمان إلى سورية وأمله في أن يتم القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية، معتبراً أنه على العالم أجمع أن يفرح بالانتصارات التي تحققها سورية.

• اجتمع وزير الاقتصاد السوري سامر خليل مع وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن بدمشق، حيث عرض الجانبان، “العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتداعيات الحرب في سوريا على المنطقة بشكل عام وعلى سوريا بشكل خاص، وتم التطرق الى موضوع التبادل التجاري”. وقال وزير الصناعة اللبناني عقب اللقاء إن “سوريا تعافت كثيراً، والمعطيات في سوريا تبدلت والدولة السورية استعادت السيطرة على الاراضي وعاد النازحون. ويقوم حزب الله بدوره في موضوع العودة”.

• قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري، عمار الأسد، إن العمل العسكري في إدلب بدعم من الحلفاء الروس أمر طبيعي، ويأتي في سياق تطهير إدلب من آخر معاقل “جبهة النصرة”، مضيفاً أن وجود “جبهة النصرة” في إدلب هو أكبر عقبة أمام تسوية الأزمة السورية، وأفعالهم تدل على ذلك.

• قُتلَ 71 مسلحاً من داعش خلال المعارك مع الجيش السوري عند الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء ودمشق في أقصى ريف السويداء الشمالي الشرقي، خلال الـ 11 يوماً الماضية، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

• تداول “ناشطون معارضون” تسجيلاً صوتياً لمسؤول ما يسمى “قسم الطوارئ” في “الفرقة 23 -الجيش الحر” المدعومة تركياً المدعو “أبو حسين”، يدعو فيه فصائل “الجيش الحر” إلى القيام بعملية تطهير عرقي للمواطنين الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي. وطالب “أبو حسين” في التسجيل من فصائل “الجيش الحر” بفصل المسلحين والعاملين الأكراد ضمن فصائل “الجيش الحر” والمؤسسات التابعة لها عن العمل، بالإضافة إلى تهجير واختطاف جميع الشباب الأكراد، الذي يبلغون من العمر 15 عاماً وحتى إلى الـ 50 عاماً. ويأتي هذا التسجيل الصوتي على خلفية سلسلة عمليات عسكرية قامت بها خلايا تابعة لـ”الوحدات الكردية” ضد فصائل “الجيش الحر” في منطقة عفرين.

المشهد الدولي

• أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد أمير حاتمي، خلال لقائه قائد الجيش الروسي في سوريا، أن مؤامرة الاستكبار العالمي لو نجحت في سوريا لجعلت المنطقة غير آمنة على المدى البعيد، وأعرب حاتمي عن تقديره لأداء القوات العاملة في محاربة الارهابيين في سوريا ومن بينها قوات الجيش الروسي والجيش السوري وقوات محور المقاومة. من جانبه قدم قائد الجيش الروسي، شرحاً للوضع الميداني في محاربة الارهابيين في سوريا، معتبراً أن التنسيق الوثيق والودي بين قادة القوات المختلفة كان من العوامل المهمة في تحقيق هذه النجاحات.

• أفاد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في إيران اللواء محمد علي جعفري، أن سوريا ولبنان واليمن وفلسطين اختارت نهج المقاومة لتحديد مصائرها وسيكون النصر حليف شعوبها، مضيفاً أن أمن البلاد اليوم قد ترسخ بفضل تضحيات أبناء الشعب الايراني وصمودهم الى جانب بلدان المقاومة.

• قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن موسكو حريصة على إجراء محادثات رباعية مع تركيا وفرنسا وألمانيا لبحث الملف السوري، وأضاف أن جميع الأطراف، على حد علمه، وافقت على إجراء المحادثات في اسطنبول وأن مستشارين تلقوا تكليفات بالعمل على تحديد موعد مناسب. وقبيل انعقاد قمة رؤساء روسيا وتركيا وإيران حول سوريا أعلن أوشاكوف أن زعماء الدول الثلاث الضامنة سيولون اهتماماً خاصاً للوضع في إدلب وموضوع إعداد استفزازات كيميائية جديدة هناك.

• وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، الوضع في محافظة إدلب السورية بأنه مثير للقلق، مشيراً إلى أن هذه القضية على جدول أعمال الاتصالات الروسية على مختلف المستويات.

• ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن بقاء الجيب الإرهابي في محافظة إدلب السورية، سيترتب عليه باستمرار ظهور تهديدات جديدة، بما فيها خطر استخدام السلاح الكيميائي. وأشار إلى أن وضع إدلب سيصبح أوضح عسكرياً بعد أن يعقد قادة الدول الضامنة الثلاث روسيا، إيران، تركيا محادثات يوم الجمعة القادم.

• أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أنَّ 4 طائرات من قاعدة حميميم وجهت يوم أمس ضربات بذخيرة فائقة الدقة على منشآت لجبهة النصرة في محافظة إدلب السورية، وأضاف أن الضربات وجهت إلى مخازن الإرهابيين الواقعة خارج المناطق السكنية، حيث كان يحتفظ بطائرات دون طيار. وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الأرضية في حميميم قامت بتدمير طائرتين من دون طيار تعود للإرهابيين على مسافة من المطار، مشيراً إلى أن عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر بلغ 47 طائرة.

• قال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن حدثاً تاريخياً سيعقد في سوريا هو “مؤتمر دولي حول اللاجئين”، مشيرة إلى أنه من المقرر دعوة الدول المعنية والأمم المتحدة، وأضاف أن “الرئيس بشار الأسد تلقى بإيجابية استثنائية، مبادرة حول عقد مؤتمر دولي في سوريا حول اللاجئين وعين بالفعل ممثلين من القيادة السورية لإعداد فعاليات محددة في المنتدى”.

• ناقش نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، رمزي رمزي، خلال لقاء عقد في موسكو، آفاق التسوية السياسية للأزمة في سوريا، ومسائل تشكيل اللجنة الدستورية، والوضع في إدلب وكذلك تنفيذ المبادرة الروسية حول إعادة اللاجئين السوريين والنازحين في الداخل إلى منازلهم.

• أكد النائب الأول للجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع، ألكسندر شيرين، أن “إسرائيل” شنت غاراتها على سوريا بطلب من الولايات المتحدة، وأضاف أن واشنطن لن تحاربنا بقواتها أبداً، ستقوم بذلك بواسطة أيد ثالثة، وستستخدم في سوريا “إسرائيل” أو داعش.

• صرح وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أنه “لا توجد أي معلومات مخابراتية” عن امتلاك جماعات “المعارضة” في محافظة إدلب السورية لأي قدرات أسلحة كيماوية، مضيفاً أن الحقائق لا تدعم تأكيدات روسيا بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن “الحكومة السورية على النقيض لها تاريخ في استخدام مثل هذه الأسلحة”.

• قال “رئيس الوزراء الإسرائيلي”، “بنيامين نتنياهو”، تعليقاً على الضربات الصاروخية التي وجهتها “إسرائيل” لمواقع عسكرية في ريف حماه مساء أمس الثلاثاء، “يجب العمل ضد محاولات إنتاج أسلحة عالية الدقة في سوريا”، حسب ما نقلت “القناة العاشرة الإسرائيلية”. وأضاف “إسرائيل مصممة على منع إيران ووكلائها من إقامة قواعد عسكرية في سوريا ونحن نعمل لإحباط المحاولات”.

• أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن انعقاد جولة مباحثات مجموعات العمل التركية الروسية بشأن سوريا في العاصمة أنقرة، وأكّدت الوزارة أن الأعمال المشتركة بين الجانبين بشأن الأزمة السورية، ستتواصل في المرحلة القادمة.

• أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لدى استقباله ممثل ولاية فرجينيا الأميركية السيناتور ريتشارد بلاك، أن “موقف لبنان الداعي الى تسهيل عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في بلادهم وعدم ربط هذه العودة بالتوصل الى حل سياسي، خصوصاً ان مجموعة كبيرة منهم ابدت رغبة في ذلك”، معتبراً أن “المبادرة الروسية فرصة لتنظيم هذه العودة ويفترض على المجتمع الدولي ان يتعاون في سبيل تسهيلها”.

المصدر: الاعلام الحربي