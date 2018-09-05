اتهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء بمحاولة الهيمنة على مجلس الامن الدولي للتمكن من “الضغط على آخرين” لينقلبوا ضد إيران.

ويعتزم ترامب أن يقود اجتماعا لرؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمناقشة مسألة إيران في أواخر ايلول/سبتمبر، بحسب ما صرحت سفيرة واشنطن الى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء.

وتتولى الولايات المتحدة حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الامن، وصرحت هايلي أن الهدف من تلك الخطوة هو ممارسة مزيد من الضغط على ايران بسبب انتهاكاتها المزعومة لقرارات المجلس.

إلا أن وزير خارجية ايران انتقد خطة الولايات المتحدة. وكتب على تويتر “هناك قرار واحد من مجلس الأمن الدولي بشأن إيران، ودونالد ترامب ينتهكه ويضغط على الآخرين لفعل الشيء ذاته”.

وأضاف “الان هو يخطط لاساءة استغلال رئاسة مجلس الأمن لتغيير بند في الجلسة مخصص لفلسطين منذ 70 عاما لوضع اللوم على ايران في الفظائع التي ارتكبتها الولايات المتحدة وزبائنها في منطقة الشرق الأوسط”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية