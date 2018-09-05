اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع ايران في البرلمان البلجيكي “وندر مالن” على اهمية تنفيذ الاتفاق النووي.

وقال خلال لقائه رئيس مجموعة العلاقات البرلمانية الايرانية مع البرلمان الاوروبي “كاظم جلالي” اليوم الاربعاء في بروكسل: انه يعلن بالنيابة عن بلجيكا برلمانا وحكومة استعدادها لاتخاذ اي اجراء يساهم في حفظ الاتفاق النووي.

واشار الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نفذت جميع التزاماتها استنادا الى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك اجماع على ذلك، مضيفا: ان مسؤولية حفظ الاتفاق النووي تقع حاليا على عاتق اوروبا، وان البرلمان البلجيكي يعتقد ان الحظر الاميركي على ايران غير قانوني ويفتقر الى الاسس.

من جانب آخر اكد رئيس مجموع الصداقة البرلمانية البلجيكية الايرانية ان الازمة اليمنية تحظى باهتمام بالغ من قبل لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان البلجيكي.

واشار “وندرمالن” الى معارضة بلجيكا واوروبا لمواقف ترامب، موضحا انه يشاطر الوفد البرلماني الايراني آراؤهم حيث ان بلجيكا واوروبا لا تطيقان اجراءات اميركا الاحادية الجانب.

واضاف: نحن في بلجيكا نعتقد بشكل خاص بالنظام العالمي،ونعتبر ترامب عاملا مخلا بالنظام العالمي.

واشار الى اهمية استقلال اوروبا على الصعيد الدولي، مضيفا: ان على اوروبا وبلجيكا التعاون من اجل مكافحة التطرف والارهاب.

وانتقد “وندر مالن” دور الدولار في الروابط الدولية، وقال: من المؤسف ان اميركا تستغل قوة الدولار، وتستخدمه كأداة لمواجهة اوروبا وباقي الدول.

واشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي في الختام الى تخطيط بلاده حول امكانية التخلي عن عملة الدولار في التعاملات الدولية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، مضيفا: يجب ان يكون لنا استقلالية عن الدولار حتى لا تتمكن اميركا بسلاح الدولار من خنق صوت الدول المستقلة في العالم.

المصدر: وكالة فارس