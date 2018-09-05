سخونةٌ في اجواءِ التشكيلِ وسجالٌ حولَ الصلاحيات ، ومصيرُ الحكومةِ في نفقٍ يزدادُ عتمة.

رئيسُ الجمهوريةِ ثابتُ الموقفِ تجاهَ تشكيلةِ الحريري الاولى ، متمسكٌ بالدستورِ لفرضِ المعاييرِ التي تحافظُ على الانتخاباتِ كاستحقاقٍ وطني جامع ، وفقَ التغريداتِ البرتقاليةِ التي استفزها ما سُمِّيَ بيانَ ” الهرطقاتِ الدستورية” الصادرَ عن اجتماعِ رؤساءِ الحكومةِ السابقينَ دعماً ومساندةً للرئيسِ المكلف .

لم يعد مستبعداً في التوقعاتِ ان يُقدِمَ الرئيسُ عون على خطواتٍ لشرحِ مكامنِ الازمةِ تقولُ مصادرُ للمنار ، والمعلن بحسبِها انهُ قد يخاطبُ اللبنانيينَ عن حالِ التاليف ، وعن نتائجِ الازماتِ المتشابكة.

الازماتُ عينُها التي تتوالى، تنبهُ منها المواقفُ حفاظاً على الاستقرارِ الاقتصادي والمعيشي ، فمن عين التينة جاءت دعوةُ الرئيسِ بري الجميعِ ودونَ استثناءٍ للتنازل وتسهيل تاليفِ الحكومةِ ولمصلحةِ لبنانَ على راسِ الاولويات .

ومن الاخطارِ التي تستعجلُ التاليفَ قبلَ حلولِ الندامة ، النهبُ الاسرائيليُ المبرمجُ للنفطِ اللبناني على غفلةٍ من لبنانَ السياسي المستدرَجِ اميركياً الى نومٍ عميقٍ عن حقوقِه . وعلى ما يبدو بحسبِ نوابِ لقاءِ الاربعاء فانَ اندفاعاً نحوَ المجلسِ لحمايةِ ثروةِ لبنانَ ومعالجةِ تلوثِ الليطاني قد يكونُ قريباً وسريعاً ، ولذا تتقدمُ امكانيةُ دعوةِ الرئيس بري الى جلسةٍ تشريعيةٍ مباشرةً بعد انتهاء اللجانِ النيابيةِ من درسِ عددٍ من المشاريع.

وفيما يسرقُ العدوُ نفطَنا ، تهددُ واشنطن امنَنا ، ومن قميصِ تخويفِ رعاياها تُخرجُ واشنطن التهويلات ضد لبنانَ من الخفاءِ الى العلن ، فهل هي للضغطِ معَ فشلِ سياساتِها على الساحةِ اللبنانية؟ او للابتزازِ والمساومة؟.

المصدر: قناة المنار