أعلنت شركة الطيران الاماراتية أن 10 من ركابها خضعوا للعلاج بعد تعرضهم لوعكة صحية على متن احدى طائراتها التي كانت تقوم برحلة بين دبي ونيويورك تستغرق 14 ساعة، وكان أفراد هيئة صحية أميركية في استقبال الطائرة في نيويورك.

وعرضت وسائل اعلام أميركية صورا لطائرة “ايه 380” اماراتية معزولة على مدرج مطار جون أف، كينيدي الدولي، ذلك بعد تقارير أولية عن اصابة 100 شخص على متنها بأعراض مرضية وعن وضع الطائرة في الحجر الصحي.

وأصدرت الشركة الاماراتية بيانا قالت فيه “تؤكد شركة الطيران الاماراتية أن نحو 10 ركاب على الرحلة اي كاي203 المتجهة من دبي الى نيويورك أصيبوا بوعكة صحية، وعند الوصول وكتدبير وقائي خضعوا للعلاج لدى السلطات الصحية المحلية”. واضاف البيان أن بقية الركاب سيغادرون الطائرة بعد وقت قصير.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات اسعاف تصطف على المدرج قرب طائرة “ايه 380” الأكبر في العالم، التي ذكرت تقارير انها كانت تنقل 500 راكب.

وكتب لاري كوهين الذي قال انه كان على متن الطائرة في تغريدة على تويتر أنه طلب من جميع الركاب تعبئة استمارة لمركز الوقاية من الأمراض الأميركي، وأن موظفين من المركز صعدوا الى الطائرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية