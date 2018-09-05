مزق محتجون غاضبون اليوم الأربعاء صورا لقادة دول العدوان بمدينة المكلا في حضرموت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، داعين ما يسمى التحالف العربي للرحيل من البلاد.

وأوضحت مصادر محلية في حضرموت أن المتظاهرين اعتلوا لافتات إعلانية ضخمة علقت على واجهتها صور قادة إماراتيون ومزقوها، مطالبين بإسقاط حكومة عبد ربه منصور هادي.

وأضافت المصادر أن الآلاف من المتظاهرين طافوا وسط شوارع المكلا، مرددين هتافات مناوئة لتحالف العدوان المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.

وتابعت أن 3 من المتظاهرين أصيبوا جراء إطلاق قوات الشرطة النار على المتظاهرين.

يذكر أن المحافظات الجنوبية بشكل عام تخضع لسيطرة ونفوذ قوى العدوان وتلعب بمقدراتها وتستحوذ على ثرواتها ضمن مخطط عدواني واستعماري.وفق مصادر يمنية.

المصدر: المسيرة نت